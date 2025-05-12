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Uyuşturucu ve Hürriyetten Yoksun Kılma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu ve Hürriyetten Yoksun Kılma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma, 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan T.A.T. isimli şahsı yakaladı. Uyuşturucu ticareti ve hürriyetten yoksun kılma suçlarına karışan sanık, Bolvadin'de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.A.T., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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