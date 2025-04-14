Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Uyuşturucu Üretimi İçin Sera Kurmuş: Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde polis, evinin bahçesine özel sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskında 181 kök kenevir ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Uyuşturucu üretimi için sera kurmuş: Şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde polis, evinin bahçesine özel sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hacıbahattin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis, şüpheli A.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada sera içerisinde 181 kök hin keneviri ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Kenevirler sökülerek imha edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.