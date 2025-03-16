Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B.M. isimli şahıs Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yakalanan M.B.M çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA