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Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan M.B.M. Seydikemer'de yakalandı ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B.M. isimli şahıs Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yakalanan M.B.M çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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