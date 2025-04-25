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Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, aranan şahısla ilgili çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin bulunduğu adres belirlendi. Pols, adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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