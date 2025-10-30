Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.U. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram marihuana ele geçirildi.

Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri zula olarak sakladığı Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda K.U.(26) isimli söz konusu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 kilo 100 gram marihuana ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan şüpheli K.U., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.