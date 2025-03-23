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Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Aydın'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçlarından aranan ve kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.D. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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