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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda İ.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.E., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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