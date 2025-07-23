Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Zanlı Batman'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Zanlı Batman'da Yakalandı
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Batman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 16 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 16 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından "nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik" olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, yapılan takip sonucu yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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