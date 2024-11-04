Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede S.G., isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR