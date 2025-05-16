Uyuşturucu Tacirlerine Yakalanan Uzaktan Kumandalı Gizli Bölme

Uyuşturucu Tacirlerine Yakalanan Uzaktan Kumandalı Gizli Bölme
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İstanbul Eyüpsultan'da durdurulan bir araçta uzaktan kumandalı gizli bir bölme tespit edildi. Bu bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon ve bin 800 TL para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem: Uzaktan kumandalı gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uzaktan kumandalı gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL para çıkarken; şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Eyüpsultan'da çalışma yaptı. 5 Mart'ta Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu. Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine

E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı. Araçta bir tane uzaktan kumanda bulundu. Aramalarda arka koltuğun sırt dayama bölümünün arka tarafına bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Kumandanın tuşlarına basıldığında ise bu mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Bu gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL bulundu. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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