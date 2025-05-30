Uyuşturucu Taciri Tren De Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranması bulunan şahıs seyahat ettiği trende yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, Beşeylül Mahallesi'nde bulunan Kuyucak Garı'nda " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan Y.F. isimli şahıs seyahat ettiği trende yakalandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN