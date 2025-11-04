Uyuşturucu Taciri Jandarma Tarafından Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan bir taciri kovalamaca sonucu yakaladı. Aracın içindeki gizli bölmeden 50 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri kovalamaca sonucu uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ekipleri bir şahsın Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştılar. Ekipler İnegöl girişinde 56 AAV 905 plakalı aracı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli Jandarma ekiplerini görünce hızla kaçmaya başladı. Ekipler şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu.
Araç didik didik arandı. Aracın içindeki müzik sistemi teybinin içindeki gizli bölmede 50 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli Serkan Y. (36) sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA