Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı yağma suçlarından hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP