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Uyuşturucu taciri binlerce sentetik hap ve esrarla yakalandı

Uyuşturucu taciri binlerce sentetik hap ve esrarla yakalandı
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, 11 bin 274 adet sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, 11 bin 274 adet sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Çankaya Mahallesi'nde şüpheli Y.A. belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıstan ve evinde yapılan aramada 11 bin 274 adet sentetik hap, 68 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli Y.A. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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