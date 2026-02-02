Haberler

Kuşadası'nda hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Ocak 2026 günü Kuşadası ilçesinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (34) yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
