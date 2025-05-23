Uyuşturucu suçundan aranan şüpheli Söke'de yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şüpheli Söke'de yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında kaçmaya çalışan E.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde' suçundan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye esnasında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Olay, Serçin Mahallesi Bafa Gölü Eğridere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından seyir devriyesi esnasında arazide bir şahsın koşarak kaçtığı tespit edildi. Ekipleri görünce kaçmaya başladığı tespit edilen şüpheli şahıs, yapılan takip sonrasında arazide yakalandı. Şahıs hakkında yapılan araştırmada "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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