Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada operasyon için düğmeye basıldı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (26) Dereağzı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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