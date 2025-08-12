Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ş. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Konak ilçesinde yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Ş, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen M.A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

