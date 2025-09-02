Uyuşturucu Satışı Yaparken Yakalandılar

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak dışarı çıkan ve yanındaki 3 kişi ile birlikte tekrar uyuşturucu satmaya çalışan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 10 gün izne ayrılan şahsı takibe aldı. Ekipler şüphelinin irtibatlı olduğu 3 şahıs ile birlikte çeşitli yollardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kent merkezi ve köylerde satacağını tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler yaptıkları operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 2 bin 350 içimlik bonzai, 2.34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin maddesi,

596 adet uyuşturucu hap, makas, hassas terazi ve 6 adet cep telefonu ele geçirdi. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR