Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda tutuklandı: 'Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa' dedi

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şahıslardan biri adliyeden çıkarken, 'Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa' demesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında belirlenen 3 şahsa ait 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Adreslere yapılan aramada 2,85 gram metamfatemin maddesi, 41,39 gram kannabinoid uyuşturucu veya uyarıcı madde, 30 sentetik ecza, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.U., H. D. ve B. B. İfadesi sonrası adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Şahıslardan biri. adliyeden çıkarken, 'Kul bahtını yaşar, bahtına ne çıkarsa' demesi dikkat çekti.