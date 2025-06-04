Uyuşturucu Operasyonu: Kamyondaki Otomobile Gizlenen 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: Kamyondaki Otomobile Gizlenen 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kamyonun içerisindeki otomobile gizlenmiş 10 kilo 190 gram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kamyonun içerisindeki otomobile gizlediler, narkotik köpeğinden kaçamadılar

TOKAT - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik arama köpeğinin bir araca tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kamyonun arkasında bulunan otomobile gizlenmiş 46 paket halinde toplam 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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