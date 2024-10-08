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Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Anne Gözyaşları İçinde Polise Teslim Etti

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Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Anne, oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti

KIRKLARELİ - Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ' da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan baskında anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adres ve 2 araca yönelik gerçekleşen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.

Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Anne Gözyaşları İçinde Polise Teslim Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa

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