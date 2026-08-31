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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde 15 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan B.A. isimli şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 15 gram uyuşturucu madde ile 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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