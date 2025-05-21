Uyuşturucu ile Yakalanan Genç, 'Uyumuş Kalmışım' Dedi

Uyuşturucu ile Yakalanan Genç, 'Uyumuş Kalmışım' Dedi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araçta hareketsiz yatan bir genç, polis tarafından uyandırıldı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Genç, polislere 'Uyuyup kalmışım komiserim' ifadesini kullandı.

Polisin uyandırmak için dakikalarca uğraştığı genç, "Uyumuş kalmışım komiserim" dedi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi park halindeki bir araçta hareketsiz yatan şahıs, ihbar üzerine polis ekiplerinin uğraşının ardından uyandırılarak araçtan indirildi. Otomobilin kapısını açan şahıs polislere "Uyuyup kalmışım komiserim" derken, aracın içerisinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay, Denizli Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Uzun süre park halinde bulunan 09 ANA 282 plakalı araçta bulunan kişinin durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta hareketsiz halde bulunan A.Y.'yi polis güçlükle uyandırdı. Araçtan indirilen şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sigara paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi. A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - 3.Sayfa
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