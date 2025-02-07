Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi

Uyuşturucu etkisindeki anne, bebeğini saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalışırken öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan trajik olayda, uyuşturucu etkisindeki bir anne, saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı altı haftalık bebeğinin ölümüne neden oldu. Morgan Alyson Creel adlı anne, ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen annenin evinde esrar içmekte kullanılan aparatlar bulundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan trajik olayda, bir anne uyuşturucu etkisindeyken saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı bebeğinin ölümüne neden oldu.

32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Kasım 2023'te yaşanan olayda, anne altı haftalık bebeğinin hareketsiz olduğunu fark edince acil servisi aramış.

Sağlık ekiplerine bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyleyen Creel'in evinin arka bahçesinde esrar içmekte kullanılan aparatlar bulundu. Polis, annenin olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

Sağ tarafında ciddi yanıklar bulunan bebeğe polis ekipleri kalp masajı yapmaya çalıştı ancak bebek kurtarılamadı. Creel, ertesi gün ikinci derece çocuk istismarı suçundan tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, ABD'de çocuk istismarı ve uyuşturucu kullanımının trajik sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü

Uyuşturucu etkisindeki anne, bebeğini saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalışırken öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti
img

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
img

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.