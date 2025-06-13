Uyuşturucu Emdirilmiş Kumaş Ruloları Ele Geçirildi

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Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucuya emdirilmiş kumaş ruloları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu malzemeleri ve nakit para bulundu.

Uyuşturucu emdirilmiş kumaşları satıyorlardı, yakalandılar

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucuya emdirilmiş kumaş ruloları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S. ve M.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 21 parça halinde sentetik cannabinoid hammaddesine emdirilmiş 4 bin 200 içimlik ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak rulo şeklindeki siyah ince kumaş, uyuşturucu maddeyi kumaşa emdirip parçalara ayırmak için kullanıldığı düşünülen makas, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair sentetik cannabinoid hammaddesi ve benzeri görüntülerinin bulunduğu 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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