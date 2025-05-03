Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan E.Y. isimli şahsın üzerinde 29.2 gram metamfetamin, 2.1 gram esrar, 2 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getireceği belirlenen E.Y isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde toplamda 29.2 gram metamfetamin, 2.1 gram esrar, 2 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.