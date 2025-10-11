Haberler

Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Türkiye'ye İade Edildi

Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun uluslararası iş birliği ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandı. 2 şahıs, yakalanmalarının ardından Türkiye'ye iadeleri sağlandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Chrooke' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı. Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
