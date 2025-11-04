Haberler

Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Arkadaşının Evini Ateşe Verip Jandarmaya Saldırdı

Uyuşturucu Bağımlısı Şahıs Arkadaşının Evini Ateşe Verip Jandarmaya Saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, arkadaşının evini ateşe verip izlediği olaylar sonrasında jandarmaya saldırdı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan şahsın kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen R. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşının evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından elinde bıçakla başka bir eve giren şahıs için jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma ekipleri uzun süre ikna çabasında bulundu ancak şahıs, bir anda ekiplere saldırdı. Bunun üzerine jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan R. isimli şahısın ambulansa bindirildikten sonra kalbinin durması üzerine sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Hastaneye geldiğinde ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak Acil Servis girişinden yoğun bakım servisine alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.