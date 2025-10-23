Uyudukları esnada asma tavan üzerine çöken kadın hastaneden taburcu oldu

Burdur'da uyudukları esnada asma tavanın üzerlerine çökmesiyle yaralanan kadın, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Molozlardan dolayı harabeye dönen oda ise çift tarafından görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce evlerindeki tavanda tadilat yapılan İsmail K. ve Elif K. çifti evlerinde uyudukları esnada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken, İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Elif K., sabah saatlerinde hastaneden taburcu oldu. Dökülen molozlarla harabeye dönen oda ise çift tarafından görüntülendi. - BURDUR