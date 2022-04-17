Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Haberler

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Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor. - BURDUR

Uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Av Tüfeği, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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