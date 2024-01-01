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Uygulama noktasından kaçıp ceza yemekten kurtulamayan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum

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Bursa'da trafik ekiplerinin kurduğu uygulama noktasından kaçan otomobil, 10 kilometre ileride yakıt alırken yakalandı. Aracın şoförü, "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Şuan ünlü oluyorum sanırım, hangi kanala çıkacağım" dedi.

Bursa'da trafik ekiplerinin kurduğu uygulama noktasından kaçan otomobil, 10 kilometre ileride yakıt alırken yakalandı. Aracın şoförü, "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Şuan ünlü oluyorum sanırım, hangi kanala çıkacağım" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında trafik kuralların uymayan sürücülere geçit vermiyor. İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekiplerden kaçan Harun Y. idaresindekiotomobil, 10 kilometre ileride yakıt alırken yakalandı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü Harun Y., 0.69 promil alkollü çıktı. Gazetecinin "Neden kaçtın" sorusuna Harun Y., "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Bir tane bira içmiştim, onu da tam bitirmemiştim. Nasıl alkollü çıktım anlam veremiyorum. Türk polisinden kaçılmazmış, onu anladım. Şuan ünlü oluyorum sanırım, hangi kanala çıkacağım" dedi. Diğer yandan, uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü Harun Y.'ye 15 bin lira ceza yazılırken, aracı bağlanarak otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Medya Güncel Haberler

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