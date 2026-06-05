Savcıların şifresiyle dosya kapattığı iddiasıyla yargılanan zabıt katibi 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemine (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz "silahlı terör örgütüne üye olma", "bilişim sistemine girme", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alındığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Suçsuz olduğunu ifade eden sanık Ahmet Yılmaz, beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Yaşananlardan ötürü psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanık Yılmaz, "Eşimle boşandım. Kızım evlenmiş ondan bile haberim yok. Yaşananlar ağır gelmeye başladı. Şizofreni ilaçları kullanmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsun olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

"27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı"

Buna göre, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 1 yıl 10 ay, "rüşvet vermek" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 yıl 9 ay, "bilişim sistemine girme" suçundan 4 ay, "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "gizliliğin ihlali" suçlamasından beraat eden Yılmaz yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Diğer tutuksuz sanık Reşat Yıldırım, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay, 'rüşvet vermek' suçundan 5 yıl 2 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 10 ay, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 6 ay 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Yıldırım 'gizliliğin ihlali' suçundan ise beraat etti.

Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol, "silahlı örgüte üyelik" ve "rüşvet vermek" suçlamalarından 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yusuf Ersin Gürbüz, "rüşvet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

"10 sanık beraat etti"

Diğer tutuksuz sanıklar Atilla Kırkoç, Ayhan Garip, Emrullah Doğanay, Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammet Kamil Gözütok, Murat Arı, Mustafa Şahin, Zeliha Erbek Ulubay, Şaduman Gözütok, Tuğba Gürbüz suçlamalardan beraat etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı