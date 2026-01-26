Babasının ölümüne sebep olan üvey oğul tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu ile tartıştığı esnada kalbi duran Nurettin Aslıhan hayatını kaybederken, adliyeye sevk edilen S.K. "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurettin Aslıhan (57) ile üvey oğlu S.K. arasında mal paylaşımı iddiasıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olay esnasında Nurettin Aslıhan fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aslıhan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kalbi durduğu öğrenilen Aslıhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca hastanede yapılan incelemelerin ardından Nurettin Aslıhan'ın vücudunda darp izlerinin bulunduğu öğrenilirken, üvey oğul S.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne sevk edilen S.K., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. S.K., mahkeme tarafından "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN