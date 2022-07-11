'Üvey babam beni taciz ediyor' iddiasıyla şikayetçi olmuştu, 'İftira atarak intikam almak istedim' dedi

Kocaeli'de üvey babasının kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia eden genç kız, duruşmada şikayetinden vazgeçerek, "Üvey babama iftira attım, beni taciz etmedi. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır, ben de bu sürede kafamı dinlerim diye düşündüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.T., üvey babası E.K.'nin kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetinin ardından üvey baba gözaltına alındı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Üvey kızım M.T. sürekli yalan söylüyordu"

Sanık hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğumun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu, M.T. ise Adli Görüşme Odasından (AGO) bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.K., "Üvey kızım M.T. sürekli okulda sorun çıkaran bir kızdı ve sürekli yalan söylüyordu. Bir keresinde okul yönetimi beni çağırdı ve okulda yaptığı sıkıntıları anlattı, ben de onun kaydını başka okula naklettirmeye karar verdim. Kendisine söyledim ve bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda uyardım. Okulunu değiştirmeseydim disipline gidecekti bu yüzden böyle bir yöntem buldum. Beni odasına çağırdı ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağını söyledi. Bu sebeple kendisine 'Sana son kez söylüyorum. Seninle yaptığımız anlaşmaya uyacak mısın?' diye mesaj attım. Mesajın konusu budur. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"İntikam almak istedim"

Üvey babasına iftira attığını söyleyen M.T. ise "Üvey babam E.K.'ye iftira attım, beni taciz etmedi. Eve geç geldiğim içim üvey babam bana o mesajı atmıştı. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır. Bu sürede ben de kafamı dinlerim diye düşündüm. Daha önce benim özel bölgelerimi dokunduğu ve beni taciz ettiği beyanlarım yalandır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 2 ay boyunca tutuklu bulunan sanığın tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa