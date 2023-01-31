Utanmazlığın arka planı! Çocuğunun yanındaki erotik yayını "hediye" para için yapmış

İstanbul Sultanbeyli'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın açıp erotik görüntülerini paylaşan kadına tepki yağıyor. Bugün ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kadının bütün bunları hediye adı altında gönderilen para için yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

JET HIZIYLA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"HEDİYE" ADI ALTINDA GÖNDERİLEN PARA İÇİN YAPMIŞ

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası olayın perde arkası da netleşmeye başladı. Buna göre kadının müstehcen görüntülerini hediye adı altında hesabına gönderilen para karşılığı sattığı öğrenildi.