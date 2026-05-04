Ustasını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu ustabaşını evinde silahla vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir firmanın eski çalışanı N.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi, ustabaşı Alican Gündüz'ün evine geldi. Gündüz'ü evine girerek 6 el ateş edip öldüren şahıslar daha sonra kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan ve 10 gün önce işten çıkarıldığı öne sürülen N.K., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu cinayetten 4 saat sonra Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. N.K., Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

