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Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer evlat acısıyla kahroldu. 81 yaşındaki sanatçının kanser hastası oğlu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GECE ACI HABERİ ALDI

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ciddileşmiş ve oyuncu, oğlu için kan anonsu yapmıştı. Durumu ağırlaşan Tamer, gece yarısı yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer , Instagram hesabından vefat haberini duyurarak "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Cami'sinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" dedi.

Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Kanser Tedavisi Cihat Tamer 3-sayfa Ünlüler 3.Sayfa Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (2)

Afife Aksoy:

Başınız sağ olsun. Evlât acısı en büyüğü. Sabır diliyorum.

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1
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A B:

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2
1
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