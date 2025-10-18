Haberler

Usta Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede' karakteriyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde sanat camiasından birçok ünlü isim yer aldı.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' karakteri ile izleyici karşısına çıkan, 'Bizimkiler', 'Doksanlar', 'Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Güzelbeyoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Boğazı düğümlendi: "Bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı"

Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Tülin Oral, "Bir yaştan sonra hepimiz bekliyoruz, epey bir yaşadık ama önden gidene üzülüyoruz tabi arkada kalan olarak. Arif 40 senelik arkadaşımdı, eşi de öyle. Eşi daha önce gitti maalesef. Arif ile çok iyi arkadaştık, meslek olarak da tabi çok beraber olduk, eşitle birlikte beraber tabi, çok iyi arkadaşım ve dostumdu. Yabancı Damat'da beraber oynamaktan çok mutlu oldum. İkimiz de o kadar güzel günler geçirdik ki o dizide. Çok güzel günler geçirdik onunla, 40 sene de uzun bir süre ama birlikte çalışmamız beni çok memnun etmişti. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık, 'ben iyiyim Tülin merak etme' dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı, üzgünüm. Büyük bir kayıp, sanat dünyası ve insanlık için" dedi.

"Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız"

Oyuncu Salih Kalyon ise Dostlar Tiyatrosu'nda kendisiyle tanıştığını söyleyerek, "Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip olduk. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bir takım bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.