Usta Sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' karakteri ile izleyici karşısına çıkan, 'Bizimkiler', 'Doksanlar', 'Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ve geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Güzelbeyoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Boğazı düğümlendi: "Bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı"

Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Tülin Oral, "Bir yaştan sonra hepimiz bekliyoruz, epey bir yaşadık ama önden gidene üzülüyoruz tabi arkada kalan olarak. Arif 40 senelik arkadaşımdı, eşi de öyle. Eşi daha önce gitti maalesef. Arif ile çok iyi arkadaştık, meslek olarak da tabi çok beraber olduk, eşitle birlikte beraber tabi, çok iyi arkadaşım ve dostumdu. Yabancı Damat'da beraber oynamaktan çok mutlu oldum. İkimiz de o kadar güzel günler geçirdik ki o dizide. Çok güzel günler geçirdik onunla, 40 sene de uzun bir süre ama birlikte çalışmamız beni çok memnun etmişti. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık, 'ben iyiyim Tülin merak etme' dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı, üzgünüm. Büyük bir kayıp, sanat dünyası ve insanlık için" dedi.

"Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız"

Oyuncu Salih Kalyon ise Dostlar Tiyatrosu'nda kendisiyle tanıştığını söyleyerek, "Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip olduk. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bir takım bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli, mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamız. Bugün aramızdan ayrıldı, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL