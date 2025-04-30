Üsküdar'daki Halil Rüştü Anaokulu, Deprem Sonrası Boşaltıldı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Üsküdar'daki Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit edildi ve okul tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler farklı okullara yönlendirildi.
Üsküdar'da tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nun İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördüğü tespit edildi. Anaokulu, ekipler tarafından boşaltıldı.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi İttihat Sokak'ta tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit meydana geldi. Ekiplerin okulda yaptığı incelemelerin ardından okul binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarihi bir yapının içinde eğitim veren anaokulunun öğrencilerinin farklı okullara yönlendirildiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa