Üsküdar'da Yolcu Vapuru ile Yük Gemisi Çarpıştı

Üsküdar açıklarında kıyıya yanaşan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucunda vapurdaki yolcular hafif yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Üsküdar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı. Olayda vapurdaki yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
