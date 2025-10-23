Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
Üsküdar'da meydana gelen bir deniz kazasında içinde yolcu bulunan bir motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi, halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada can kaybı veya yaralanan olmadı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa