Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 637 Gram Marihuana Ele Geçirildi

İstanbul Üsküdar'da polis ekiplerinin bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde paketlenmiş 637 gram marihuana ile 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Küplüce Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Polis ekipleri, 19 Ağustos saat 18.30 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ç. (30) ve R.A. (32) isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 637 gram marihuana ile 17 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ağustos'ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O.Ç. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı