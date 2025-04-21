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Üsküdar'da Otomobil Ev Bahçesine Uçtu, Sürücü Kaçtı

Üsküdar'da Otomobil Ev Bahçesine Uçtu, Sürücü Kaçtı
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İstanbul Üsküdar'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişilerin kaçtığı öğrenildi.

İstanbul Üsküdar'da bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan şahıslar aracı terk ederek kaçtı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki 2 katlı evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye uçtu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçtaki sürücü ve yanındaki şahısların olay yerinden kaçtıkları ve kazaya karışan aracın çekme belgeli olduğu öğrenildi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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