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Üsküdar’da evinde ölü bulunan yazar Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı

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Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Yazar Murat Koparan (37), 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Koparan'ın, aynı gün eski eşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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