Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

Üsküdar'da saat 04.00'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerinin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti. Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - 3. Sayfa

Beylerbeyi, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title