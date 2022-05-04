Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor
AA - 3. Sayfa
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Üsküdar'da saat 04.00'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerinin şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti. Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
AA / Uğur İslamoğlu - 3. Sayfa