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Üsküdar'da Çöp Atma Kavgasında Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da Çöp Atma Kavgasında Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Üsküdar'da komşular arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da 'çöp atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, komşular arasında 'çöp atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, kaçarak kokoreççi dükkanına sığınan K.H. isimli şahsı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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