Üsküdar'da Çatı Katında Yangın: Patlama Paniği
Üsküdar'da bir apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama ile paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan ve patlamanın meydana geldiği yangın paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izolasyon çalışması yapılan çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale sırasında patlama oldu
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL