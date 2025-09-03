Haberler

Üsküdar-Beylerbeyi'nde Trafik Kazaları Kamerada

Üsküdar-Beylerbeyi'nde Trafik Kazaları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar-Beylerbeyi'nde aynı noktada sık sık meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Bölge sakinleri, kazaların önlenmesi için düzenleme talep ediyor.

Üsküdar-Beylerbeyi'nde aynı noktada meydana gelen çok sayıda trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde sık sık kazalar yaşanıyor. Kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli noktada araçların çarpıştığı görülüyor. Aynı noktada peş peşe meydana gelen kazalar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle halkı, kazaların önüne geçilmesi için bölgede düzenleme yapılmasını istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.