Üsküdar-Beylerbeyi'nde Trafik Kazaları Kamerada
Üsküdar-Beylerbeyi'nde aynı noktada sık sık meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Bölge sakinleri, kazaların önlenmesi için düzenleme talep ediyor.
Üsküdar-Beylerbeyi'nde aynı noktada meydana gelen çok sayıda trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde sık sık kazalar yaşanıyor. Kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli noktada araçların çarpıştığı görülüyor. Aynı noktada peş peşe meydana gelen kazalar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle halkı, kazaların önüne geçilmesi için bölgede düzenleme yapılmasını istiyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa