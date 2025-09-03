Üsküdar-Beylerbeyi'nde Trafik Kazaları Kamerada

Üsküdar-Beylerbeyi'nde aynı noktada meydana gelen çok sayıda trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde sık sık kazalar yaşanıyor. Kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, tehlikeli noktada araçların çarpıştığı görülüyor. Aynı noktada peş peşe meydana gelen kazalar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle halkı, kazaların önüne geçilmesi için bölgede düzenleme yapılmasını istiyor. - İSTANBUL