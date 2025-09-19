Haberler

Uşak ve Kars'ta Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Uşak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Uşak il merkezinde 11, Kars'ta ise 1 olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 88 adet sentetik ecza, 185 kullanımlık A4 bonzai, 33 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

